В Татарстане задержали главу отлова животных после нападения собак на девочку

В Татарстане задержали директора и работника организации по отлову бездомных животных в Зеленодольском районе в рамках расследования дела о нападении собак на девочку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане стая собак напала на девятилетнюю девочку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане стая собак напала на девятилетнюю девочку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале года Департамент ЖКХ Зеленодольского муниципального района заключил контракт на отлов бездомных животных. Исполнителем выступил благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и Пес». Сумма контракта составила 5,3 млн руб.

По версии следствия, руководитель фонда и один из отловщиков не убрали агрессивных собак с улиц, что привело к трагедии. Животные, напавшие на ребенка, бесконтрольно содержались на территории садового товарищества «Здоровье» в Васильево и имели свободный доступ за его пределы.

По данным Rusprofile, руководителем фонда является Альберт Галиев.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

Ранее сообщалось, что 28 ноября 2025 года в поселке Васильево на автобусной остановке стая из 10 бродячих собак напала на девятилетнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в реанимацию в критическом состоянии.

Анна Кайдалова