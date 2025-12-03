Рустам Минниханов покинул совет директоров «Туполева»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вышел из состава совета директоров ПАО «Туполев». Решение принято на собрании акционеров 10 октября, следует из отчета, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

Рустам Минниханов возглавлял совет директоров авиапроизводителя с 2021 года. По данным источника «Ведомостей» в авиастроительной отрасли, глава Татарстана может стать членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). С этой должности легче заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других предприятий авиапромышленности, считает собеседник «Ведомостей».

В Казани расположен Казанский авиазавод — серийный завод ПАО «Туполев», где собираются и ремонтируются бомбардировщики. Также на предприятии планируется развернуть серийное производство пассажирских авиалайнеров Ту-214.

Анар Зейналов