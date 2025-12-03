За год Татарстану возместили 348 млн рублей по коррупционным делам
В этом году в Татарстане общая сумма возмещенного ущерба по коррупционным преступлениям составила 348 млн руб. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы по противодействию коррупции, сообщил заместитель прокурора республики Тимур Нуриев.
За год Татарстану возместили 348 млн рублей по коррупционным делам
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Добровольно возвращено около 16 млн руб., изъято имущества на 36 млн руб., еще более 840 млн руб. обеспечено арестами в рамках расследований.
Заместитель прокурора подчеркнул, что наиболее действенный способ борьбы с коррупцией — это изъятие имущества в пользу государства.
Ранее сообщалось, что за год в Татарстане количество коррупционных преступлений выросло на 23%