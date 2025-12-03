Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о принципе тишины в переговорах с США по Украине, неправоте ЕС и скандале с Могерини

Песков объяснил, почему неверно говорить об отвержении Путиным мирного плана США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о принципах России в переговорах по Украине, об обсуждении мирного плана США Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, а также прокомментировал задержание Федерики Могерини. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О визите американцев в Москву

  • Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США по мирному урегулированию на Украине, тем более продуктивными они будут.
  • Россия — не сторонник мегафонной дипломатии и видит также, что и американцы придерживаются этого же принципа.
  • Кремль надеется, что США так же, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах по Украине.
  • Россия готова встречаться с США столько, сколько нужно для урегулирования на Украине.
  • Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна. Прямой обмен мнениями по мирному плану состоялся вчера впервые.
  • Часть положений плана по Украине в ходе переговоров Путина и Уиткоффа были приняты, часть отмечены как неприемлемые, это рабочий процесс.
  • Россия высоко ценит политическую волю Трампа по мирному урегулированию на Украине и признательна его администрации за усилия.
  • Телефонный разговор Путина и Трампа возможно организовать его в любой момент. Но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

Об отказе Европы от российского газа

  • Европейцы глубоко не правы в своей одержимости нанести России стратегическое поражение.
  • Если Европа не будет покупать российский газ, она будет зависеть от импорта более дорогого газа.
  • Отказ от российского газа ускорит процесс утери европейской экономикой своего лидирующего потенциала.

О коррупционном скандале с Могерини

  • Коррупционные скандалы в ЕС являются их внутренним делом.
  • Россия борется с коррупцией без компанейщины, планомерно и на регулярной основе.
  • Коррупционные наклонности Киева хорошо известны.

