Песков о принципе тишины в переговорах с США по Украине, неправоте ЕС и скандале с Могерини
Песков объяснил, почему неверно говорить об отвержении Путиным мирного плана США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о принципах России в переговорах по Украине, об обсуждении мирного плана США Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, а также прокомментировал задержание Федерики Могерини. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О визите американцев в Москву
- Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США по мирному урегулированию на Украине, тем более продуктивными они будут.
- Россия — не сторонник мегафонной дипломатии и видит также, что и американцы придерживаются этого же принципа.
- Кремль надеется, что США так же, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах по Украине.
- Россия готова встречаться с США столько, сколько нужно для урегулирования на Украине.
- Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна. Прямой обмен мнениями по мирному плану состоялся вчера впервые.
- Часть положений плана по Украине в ходе переговоров Путина и Уиткоффа были приняты, часть отмечены как неприемлемые, это рабочий процесс.
- Россия высоко ценит политическую волю Трампа по мирному урегулированию на Украине и признательна его администрации за усилия.
- Телефонный разговор Путина и Трампа возможно организовать его в любой момент. Но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.
Об отказе Европы от российского газа
- Европейцы глубоко не правы в своей одержимости нанести России стратегическое поражение.
- Если Европа не будет покупать российский газ, она будет зависеть от импорта более дорогого газа.
- Отказ от российского газа ускорит процесс утери европейской экономикой своего лидирующего потенциала.
О коррупционном скандале с Могерини
- Коррупционные скандалы в ЕС являются их внутренним делом.
- Россия борется с коррупцией без компанейщины, планомерно и на регулярной основе.
- Коррупционные наклонности Киева хорошо известны.