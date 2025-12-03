Песков о принципе тишины в переговорах с США по Украине, неправоте ЕС и скандале с Могерини

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о принципах России в переговорах по Украине, об обсуждении мирного плана США Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, а также прокомментировал задержание Федерики Могерини. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

О визите американцев в Москву

Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США по мирному урегулированию на Украине, тем более продуктивными они будут.

Россия — не сторонник мегафонной дипломатии и видит также, что и американцы придерживаются этого же принципа.

Кремль надеется, что США так же, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах по Украине.

Россия готова встречаться с США столько, сколько нужно для урегулирования на Украине.

Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна. Прямой обмен мнениями по мирному плану состоялся вчера впервые.

Часть положений плана по Украине в ходе переговоров Путина и Уиткоффа были приняты, часть отмечены как неприемлемые, это рабочий процесс.

Россия высоко ценит политическую волю Трампа по мирному урегулированию на Украине и признательна его администрации за усилия.

Телефонный разговор Путина и Трампа возможно организовать его в любой момент. Но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

Об отказе Европы от российского газа

Европейцы глубоко не правы в своей одержимости нанести России стратегическое поражение.

Если Европа не будет покупать российский газ, она будет зависеть от импорта более дорогого газа.

Отказ от российского газа ускорит процесс утери европейской экономикой своего лидирующего потенциала.

О коррупционном скандале с Могерини