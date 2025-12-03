Песков: Кремль придерживается принципа тишины в переговорах по Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать детали переговоров России и США по мирному плану. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что спор в обсуждениях сторон возник из-за териториальных вопросов.
«Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа»,— сказал представитель Кремля журналистам.
Песков о принципе тишины в переговорах с США по Украине, неправоте ЕС и скандале с Могерини
Дмитрий Песков также поправил журналиста, который заявил, что Марко Рубио уже высказался по поводу переговоров, «пошли какие-то вбросы». «Никакой это не вброс, это заявление госсекретаря»,— подчеркнул он.
2 декабря в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу американского мирного плана. Марко Рубио заявил, что стороны не могут договориться о 20% территории ДНР, подконтрольных ВСУ. Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что компросный вариант по ключевым пунктам пока не найден.