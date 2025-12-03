Песков: Кремль придерживается принципа тишины в переговорах по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать детали переговоров России и США по мирному плану. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что спор в обсуждениях сторон возник из-за териториальных вопросов.

«Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков также поправил журналиста, который заявил, что Марко Рубио уже высказался по поводу переговоров, «пошли какие-то вбросы». «Никакой это не вброс, это заявление госсекретаря»,— подчеркнул он.

2 декабря в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу американского мирного плана. Марко Рубио заявил, что стороны не могут договориться о 20% территории ДНР, подконтрольных ВСУ. Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что компросный вариант по ключевым пунктам пока не найден.

Лусине Баласян