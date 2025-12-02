Большая геополитическая икра

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. До этого, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, их встретил и принял в ресторане Savva спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. И вот как это происходило и какое продолжение следовало.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф неплохо проводили время в ожидании, когда Владимир Путин закончит в Центре международной торговли, на традиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Они посидели в ресторане Savva (как уже известно, Стиву Уиткоффу больше всего понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром. А предложены были и красная, черная и щучья икра, крабы, гребешок, вяленая оленина, говядина, селедка, картошка, сибирские грузди... Это только закуски) и прогулялись по Москве. Как сообщали информагентства, «в городе перед переговорами царила праздничная атмосфера». То есть дело, надо было понимать, не в предновогодней суете. Праздничная атмосфера царила именно перед переговорами. Горожане были воодушевлены.

А когда господа Уиткофф и Кушнер подъехали к Первому корпусу Кремля, они вообще должны были услышать девичий визг и песни с бубнами за кремлевской стеной. Это горожанки грелись в их ожидании на ГУМ-катке.

Я подумал, что и приезжих гостей надо было завести в Первый корпус через каток, конечно. А уж потом брать их чуть тепленькими (да, моросило и холодало).

Но и так все было как надо. Американские гости не чувствовали себя чужими в Москве. Нет, что угодно, но только не это.

Город тем временем встал, и намертво. Владимир Путин не спешил выехать из ЦМТ, подошел к журналистам, а движение до Боровицких ворот все это время держали.

Плюс час пик уже был в празднично украшенном к приезду Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа городе. Иллюминация и правда просто великолепная и беспощадная. Те огоньки, которые год назад просто горели, теперь, по-моему, еще и мигают...

Между тем, по информации “Ъ”, Владимир Путин сам хотел встретиться с журналистами. Ему важно было повторить то, о чем он накануне говорил с генералами: Красноармейск и Волчанск наши.

Да, тоже в канун переговоров. И надо было, видимо, предупредить насчет обстрелов судов с российскими грузами... это тоже безотлагательно...

— Городу (Покровску, то есть Красноармейску.— А. К.) придавалось и придается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами действительно особое значение,— это было первое, что сказал президент.— Потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом. Но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб... Сегодня он полностью находится в руках российской армии, как доложил совсем недавно командующий группировкой «Центр».

Владимир Путин хотел затвердить свою правду здесь и сейчас:

— Вопрос этот возникает, видимо, в связи с тем, что подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле! Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал. А что? Предлагал, чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские — пожалуйста, мы украинским журналистам готовы предоставить право посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт. Помню, когда мы это сделали неделю назад, украинский МИД тогда выступил с предупреждением, сказал о том, что МИД Украины категорически против, начал угрожать журналистам и так далее. Но сейчас МИД Украины к этому не имеет никакого отношения, поскольку город полностью находится в руках российских вооруженных сил.

То есть заезжать надо с другой стороны. Это, конечно, поворот.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Фото: Пресс-служба президента РФ

— Определенный уровень опасности есть, имея в виду, что там линия соприкосновения совсем рядом, и дроны постоянно в воздухе,— соглашался с незаданным вопросом Владимир Путин.— Но наши-то, российские, военные корреспонденты работают! Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска. То же самое касается и Купянска.

А вот Купянск тоже интересовал журналистов:

— Не далее как вчера Зеленский заявлял, что ВСУ все еще в Купянске. Что он имел в виду, на ваш взгляд?

Действительно, о чем это он?

— Это его надо спросить,— пожал плечами российский президент.— Потому что Купянск уже несколько недель находится фактически в наших руках...

Ему, может, показалось, что он недостаточно категоричен, и он добавил:

— Полностью, целиком!.. Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще, такое впечатление, что они живут где-то на другой планете!

Но он все-таки пояснил и еще: видимо, Владимир Путин понимал, что вопрос остается.

— Что касается Купянска. Купянск состоит из двух частей,— рассказывал он.— Одна часть — наибольшая, основная, центр города — на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть, тоже целиком. А чуть южнее по берегу реки — еще один населенный пункт, который называется Купянск-Узловой. Там, по-моему, две тысячи зданий. Там идут боевые действия. 600 зданий, где-то 600–650 — в руках российской армии. Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт. Но это отдельный населенный пункт.

Вопросов больше не было (про Купянск).

— В ближайшее время вы встречаетесь со Стивеном Уиткоффом, который специально ради этого приехал в Москву,— спрашивали его.— Фактически сейчас переговорный процесс идет только с американской стороной. Почему молчат европейцы?!

Такое пристрастное отношение журналистов к происходящему на большой шахматной доске не может оставить равнодушным.

— Европейцы не молчат,— отвечал Владимир Путин, и это уж точно.— Они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял! Они сами отстранились... Второе — наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров! Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают!

То, что он сейчас говорил, имело значение для переговоров, которые должны были начаться у него через четверть часа. Перед нами была сейчас вообще беспримерная дипломатическая практика. Владимир Путин комментировал переговоры, которые вроде любят тишину (а он сам еще больше), даже до их начала.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Кирилл Дмитриев готов к бою (слева — Джаред Кушнер, справа — Стив Уиткофф)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Кирилл Дмитриев готов к бою (слева — Джаред Кушнер, справа — Стив Уиткофф)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

— Третье — у них нет мирной повестки, они же на стороне войны! — объяснял Владимир Путин.— И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель! Мы это отчетливо видим!

— Сийярто (министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.— А. К.) сегодня вообще сказал, что мы можем оказаться в состоянии войны с Европой, буквально сегодня,— рассказывали Владимиру Путину.— Он говорит, что НАТО, европейская его часть, собирается в полную боеготовность привести свои войска к 2029 году, и к 2030 году есть риск вооруженного конфликта... Мы к чему-то готовимся действительно?

— Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал,— кивнул господин Путин.— Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас!

Это было сказано с откровенным вызовом. Он хотел это сказать. Считал, очевидно, что обязательно нужно, чтобы все, может, хоть немного остыли.

Но будет наоборот. Расценят, без сомнения, как эскалацию. Контекст сотрется.

— Здесь не может быть никаких сомнений...— продолжал президент.— Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро… Это же не Украина! С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да?.. Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.

Владимир Путин был, без сомнения, убежден, что такой разговор только и будет понятен европейским коллегам. И еще просто не мог остановиться, что с ним чрезвычайно редко бывает последние годы.

Удары по морским судам с российскими грузами он назвал пиратством.

— Какие ответные меры могут быть у нас? — пожал плечами президент.— Во-первых, мы расширим номенклатуру таких наших ударов по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты,— первое. Второе — если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции.

Это тоже как минимум эскалация.

Но есть еще один способ прекратить безобразие:

— Отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Но это все как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику.

Сказав и это, Владимир Путин отправился наконец на переговоры в Кремль. Город пошевелился.

— Успели прогуляться по городу? — спросил он у американских коллег в Представительском кабинете.

— Да, очень хорошая, красивая прогулка!..— поспешил ответить Джаред Кушнер.

— Московские власти по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы,— добавил президент во имя Сергея Собянина.

— Да, это удивительный город!..— согласились коллеги.

Что ж, вежливые люди. Тем более что город этим вечером и в самом деле был невероятно хорош.

— Если есть необходимость или желание покурить,—говорили журналистам непривычно ласково через два часа после начала переговоров,— то пожалуйста...

Необходимость совпадала с желанием.

Журналистов тут было не много. С американскими переговорщиками не приехал никто.

Были два корреспондента иностранных агентств, не противоречащих, видимо, не только политике Кремля, а и вообще (а может, и наоборот). Желающих-то было не просто много. Желающими были все.

Собственно, чего мы ждали? Было обещано, что сразу по окончании переговоров кто-то из их участников выйдет и расскажет все как есть.

Так что был смысл томиться.

Переговоры были еще в разгаре, когда номер подписывался в печать. Продолжение обязательно будет. Следите за “Ъ”.

Андрей Колесников