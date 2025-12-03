Кремль: Путин может созвониться с Трампом в любой момент

Президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Такую возможность не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, телефонный разговор возможен в любой момент,— сказал господин Песков. — Есть возможность его организовать оперативно».

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что сторонам удалось добиться «некоторого прогресса» по ключевому спорному вопросу. По его словам, главный предмет спора — это 20% территории ДНР, которые остаются под контролем ВСУ.

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча продлилась почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден, а некоторые американские наработки по этому вопросу Москва сочла потенциально приемлемыми.

Анастасия Домбицкая