Колледж Европы не сдал экзамен на честность

В Бельгии задержали бывшую главу европейской дипломатии и нынешнего ректора Колледжа Европы Федерику Могерини по делу о мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств Евросоюза и конфликте интересов. Перед этим бельгийская полиция провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы и других учреждениях, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями при проведении тендера на обучение европейских дипломатов.

У европейского правосудия появился ряд вопросов к экс-главе европейской дипломатии и нынешнему ректору Колледжа Европы Федерике Могерини в связи с финансированием ежегодной программы обучения будущих европейских дипломатов в Брюгге

Фото: Andres Stapff / Reuters

2 декабря бельгийская полиция провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах, изъяла документацию и арестовала трех человек. О ком именно шла речь, поначалу было неясно — возглавившая расследование Европейская прокурорская служба (EPPO) имена не называла, при этом уточнила, что предварительно добилась снятия дипломатического иммунитета «с нескольких подозреваемых».

Позднее AFP, L’Echo и Le Soir выяснили: среди задержанных — бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, ныне возглавляющая Колледж Европы. Помимо нее задержали Стефано Саннино, бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей и нынешнего главу Генерального директората Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива (DG MENA), а также заместителя директора учебного заведения.

Источник Politico уточнил: трем задержанным пока не предъявили обвинения, а решение о дальнейших действиях в их отношении судья должен принять в течение следующих 48 часов.

Расследование связано с подозрениями в нецелевом использовании средств в 2021 и 2022 годах. В этот период Европейская внешнеполитическая служба проводила тендер на финансирование новой Дипломатической академии ЕС — ежегодной программы обучения будущих европейских дипломатов в Брюгге. Победителю тендера полагались средства для реализации этой инициативы на своей площадке.

Как сообщила европейская прокуратура, задача состоит в том, чтобы выяснить, знали ли в Колледже Европы о критериях отбора участников тендера (которые не обнародовали заранее) или «имели основания полагать, что именно им поручат проект», до официальной публикации результатов.

«Имеются подозрения, что в ходе тендера по программе была нарушена ст. 169 финансового регламента, касающаяся добросовестной конкуренции, и что конфиденциальная информация была передана одному из кандидатов, участвующих в тендере»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Источники Euractiv рассказали, что подозрения возникли главным образом из-за неожиданной покупки Колледжем Европы здания в Брюгге за €3,2 млн для проживания обучающихся в учреждении. Его приобрели в 2022 году, хотя колледж тогда сталкивался с финансовыми трудностями. При этом возможность предоставить жилье студентам Дипломатической академии была одним из критериев отбора для тендера, но публично эта информация не оглашалась. В результате Колледж Европы получил право на проведение программы и €654 тыс. для ее реализации.

Федерика Могерини — итальянский политик, занимавшая должность главы европейской дипломатии с 2014 по 2019 год. В 2020 году она возглавила Колледж Европы — основанное в 1949 году учебное заведение дипломатов и государственных служащих.

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico, что расследование началось еще до того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбралась на следующий срок в декабре 2024 года, и, соответственно, до того, как Кая Каллас вступила в должность главы европейской дипломатии. На этом посту она сменила Жозепа Борреля — именно он возглавлял Европейскую внешнеполитическую службу в тот период, о котором идет речь в деле Колледжа Европы. Однако неясно, рассматривается ли он как еще один подозреваемый.

