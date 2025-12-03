Кремль назвал скандал с экс-главой дипломатии Могерини внутренним делом ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу коррупционного скандала с участием экс-главы дипломатии Евросоюза, назвав происходящее внутренним делом ЕС.

«Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе — это внутреннее дело Европейского союза»,— сказал господин Песков журналистам.

Пресс-секретарь при этом назвал коррупцию повсеместным явлением. «Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом»,— отметил он.

2 декабря бельгийская полиция провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе и Колледже Европы в Брюгге. Тогда же Федерика Могерини и еще двое подозреваемых были задержаны по подозрению в мошенничестве. Расследование ведется из-за предполагаемого нецелевого использования средств ЕС, выделенных для финансирования Дипломатической академии.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Колледж Европы не сдал экзамен на честность».

Анастасия Домбицкая