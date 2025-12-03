Песков: Путин не отвергал мирный план США

Президент России Владимир Путин не отвергал план США по решению конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков по итогу переговоров с американской делегацией в Кремле. При этом детали обсуждений он приводить отказался.

«Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса»,— сказал представитель Кремля журналистам.

2 ноября Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. На встрече, продлившейся пять часов, обсуждался американский мирный план и итоги его обсуждений между Украиной и США. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что некоторые пункты плана Россия считает приемлемыми, а другие Владимир Путин не принял. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден.

Лусине Баласян