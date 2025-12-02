Главные новости за 2 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронеже заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев представил коллективу ведомства в регионе нового руководителя — Валерия Войнова. Замгенпрокурора на встрече выразил уверенность, что господин Войнов привнесет новое в работу облпрокуратуры, имеющиеся недостатки будут устранены, а работе придадут «импульс нового направления». Новый главный воронежский прокурор в свою очередь подчеркнул, что является приверженцем «человеческого» подхода к службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Советская площадь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двое жителей города Шебекино Белгородской области пострадали от атак дронов, находясь в автомобиле. Один из них получил осколочные ранения плеча и грудной клетки и был госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Второму шебекинцу, по предварительным данным, диагностировали баротравму.

В Липецке ГК «Экоптица» попытается узаконить недостроенный цех за 4 млрд руб. Арбитражный суд Липецкой области принял к производству ответный иск ГК к департаменту градостроительства и архитектуры мэрии Липецка о признании права собственности на комплекс по производству мяса птицы. В сентябре департамент подал в суд заявление о признании незаконными и сносе объектов, построенных «Экоптицей».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина помочь в расширении свободной экономической зоны с девяти до 12 муниципалитетов. В ходе встречи господин Хинштейн упомянул СЭЗ, отвечая на вопрос о приоритетных направлениях в вопросе восстановления курской экономики.

В частный технопарк «Три точки» в Орле власти вложат 437,5 млн руб. Большую часть суммы в 350 млн руб. составит федеральная субсидия, а оставшуюся часть — средства облбюджета. В облправительстве рассчитывают, что к 2030 году в технопарке будет десять резидентов и что за счет производств будет создано 178 рабочих мест.

А жители Тамбовской области за год стали на 65% реже брать микрозаймы. Микрофинансовые организации по итогам первого полугодия 2025-го заключили с гражданами 7 тыс. договоров займа на общую сумму около 408 млн руб. В годовом сопоставлении объем выдачи средств сократился на 5%.

Егор Якимов