За год жители Тамбовской области стали на 65% реже брать микрозаймы

По итогам первого полугодия 2025-го девять действующих в Тамбовской области микрофинансовых организаций (МФО) заключили с гражданами 7 тыс. договоров займа на общую сумму около 408 млн руб. В годовом сопоставлении число сделок сократилось почти на 65%, а объем выдачи средств — на 5%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в регуляторе, снижение активности на рынке обусловлено мерами по ограничению закредитованности населения, а также оттоком части клиентов в крупные инорегиональные микрофинансовые организации. В то же время бизнес Тамбовской области наращивает объемы — он привлек в местных МФО свыше 226 млн руб., оформив 101 договор займа. Прирост среди индивидуальных предпринимателей составил 49% по количеству договоров и 81% по их сумме. Среди юридических лиц число сделок увеличилось на 59%, а объем финансирования — на 73%.

За девять месяцев 2025 года жителям Тамбовской области выдали кредиты на 71,3 млрд руб., что на 28% меньше, чем годом ранее.

Кабира Гасанова