ГК «Экоптица» попытается узаконить недостроенный цех за 4 млрд в Липецке

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит ответный иск ГК «Экоптица» к департаменту градостроительства и архитектуры мэрии Липецка о признании права собственности на комплекс по производству мяса птицы. Суд принял его к производству и назначил заседание на 14 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Готовность комплекса оценивается в 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Липецкой области

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Арбитражный суд Липецкой области

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года департамент градостроительства Липецка подал иск о признании незаконными и сносе объектов, построенных «Экоптицей» на улице Северный Рудник, 1Б. Участок был предоставлен кооперативу для строительства мясоперерабатывающего комплекса, но проверка выявила отсутствие необходимых разрешений.

Согласно картотеке арбитражных дел, речь идет о зданиях производственного корпуса и карантина площадью 18,9 тыс. кв. м и 284,9 кв. м соответственно, фундаментах под весы (143,1 кв. м и 144,5 кв. м соответственно), а также о резервуаре для запаса воды (279,8 кв. м).

Департамент требует признать постройки самовольными и обязать «Экоптицу» снести их за свой счет в течение трех месяцев. В случае неисполнения истец просит право на снос с последующим возложением расходов на кооператив.

В июне сообщалось, что ГК «Экоптица» начала строить цех за 4 млрд в Липецке до получения разрешения. По данным ведомства, сельскохозяйственный кооператив не установил санитарно-защитную зону объекта. На месте строительства правоохранители обнаружили фундамент будущего цеха и возведенную металлоконструкцию.

«Экоптица» заявила проект цеха по убою и переработке мяса птицы на ПМЭФ-2024, где подписала соответствующее соглашение с липецкими властями. Проектный объем вложений составлял 14 млрд руб., запуск объекта был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Его мощность ожидалась на уровне 50 тыс. т мяса птицы в год.

Егор Якимов