Курский губернатор попросил Путина помочь в расширении свободной экономзоны

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным попросил его проработать вопрос о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) с девяти до 11 муниципалитетов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн (слева) на рабочей встрече с Владимиром Путиным (справа)

Фото: Пресс-служба Кремля Александр Хинштейн (слева) на рабочей встрече с Владимиром Путиным (справа)

Фото: Пресс-служба Кремля

Согласно пресс-релизу Кремля, в ходе встречи господин Хинштейн упомянул СЭЗ, отвечая на вопрос о приоритетных направлениях в вопросе восстановления курской экономики. «Очень важно в этой работе не только восстановить то, что было разрушено врагом, очень важно обеспечить условия для социально-экономического развития региона, в том числе и прорывного, создать конкурентные преимущества, потому что понимаем, сегодня находимся в непростой ситуации»,— сказал губернатор.

С 2024 года действует закон о создании СЭЗ на отдельных территориях Курской области. На сегодня она действует в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском, Большесолдатском и Льговском районах, а также во Льгове. В мае 2025 года Владимир Путин поддержал инициативу о распространении СЭЗ на весь регион. В таком случае курские власти рассчитывают реализовать 40 инвестпроектов на общую сумму 295 млрд руб. Предположительно, это позволит создать 3,4 тыс. новых рабочих мест и принесет в региональный бюджет порядка 15,4 млрд руб. налогов к 2030 году.

О работе других крупных инвестплощадок в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова