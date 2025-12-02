Двое жителей белгородского Шебекина пострадали от атак дронов

В результате атаки ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из них получил осколочные ранения плеча и грудной клетки и был госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Второму шебекинцу, по предварительным данным, диагностировали баротравму. Его доставляют на скорой для обследования в горбольницу №2 Белгорода.

Также в Шебекино боеприпас попал на территорию предприятия, повредив окна и фасады двух зданий. Осколками были задеты автобус, два трактора и несколько автомобилей.

В Грайворонском округе дроны атаковали административные здания и частные дома, повредив фасады и выбив окна. В Борисовском округе дрон повредил автомобиль, посек кузов и выбил стекла.

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам 11 БПЛА — они были выпущены по четырем муниципалитетам. В итоге погибла одна мирная жительница, еще один человек пострадал. Были повреждены шесть частных домов и пять автомобилей.

Егор Якимов