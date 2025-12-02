Валерий Войнов ждет от прокуратуры Воронежской области работы без «бравурных докладов»

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев прибыл в Воронеж 2 декабря, чтобы представить коллективу ведомства в регионе нового руководителя — Валерия Войнова. Замгенпрокурора на встрече выразил уверенность, что господин Войнов привнесет новое в работу облпрокуратуры, имеющиеся недостатки будут устранены, а работе придадут «импульс нового направления». Новый главный воронежский прокурор в свою очередь подчеркнул, что является приверженцем «человеческого» подхода к службе.

«В работе подчиненных я не терплю формализма, равнодушия и очковтирательства, когда реальные проблемы, с которыми граждане обращаются к нам за помощью, либо вовсе не замечаются, либо находят свое решение исключительно в бравурных докладах»,— сказал новый прокурор области.

«Коллектив должен быть нацелен в своей работе на достижение итогового результата, выражающегося в восстановлении нарушенных прав граждан и публичных интересов, а не на гонку за статистическими показателями»,— заявил господин Войнов.

По словам господина Войнова, основные приоритеты в работе останутся неизменными, они продиктованы решениями коллегии Генеральной прокуратуры РФ, приказами и указаниями генпрокурора. Особый акцент ведомство сделает на защите социальных прав граждан, включая ветеранов и участников СВО, членов их семей, а также детей и сирот. В числе других направлений работы — вопросы противодействия IT-преступности и борьба с незаконной миграцией, проблемы охраны окружающей среды. Ключевым направлением останется защита имущественных интересов государства, которая включает исковую работу и конфискацию у коррупционеров имущества, приобретенного на неправомерные доходы. Без внимания не останется исполнение бюджетного законодательства, а также вопросы противодействия экстремизму и терроризму.

Валерий Войнов родился в 1971 году в городе Ташауз Ташаузской области Туркменской ССР. В 1993 году окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «Правоведение». В органах прокуратуры работает с 1995 года. Карьеру начал строить в Калининградской области, где занимал должности от следователя Черняховской городской прокуратуры (1995-й) до первого заместителя прокурора области (2011–2014-й). С 2014 года по 2021-й работал первым замом прокурора Московской области. С 2021-го по 2025-й руководил главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ.

«В условиях проведения специальной военной операции важно продолжить надзорными средствами обеспечивать поступательное социально-экономическое развитие области, безопасность граждан и инфраструктуры, своевременное и качественное исполнение государственного оборонного заказа и пресечение любых правонарушений в этой области. Времени на раскачку и на то, чтобы переводить дух у нас сегодня с вами, к сожалению, нет. Поэтому всех призываю на своем конкретном участке продолжить трудиться с максимальной самоотдачей»,— обратился к коллегам господин Войнов.

В настоящее время первым заместителем прокурора Воронежской области является Дмитрий Неверов, заместителями — Сергей Сучков, Антон Родвиков и Константин Панаско. Кадровые вопросы в ходе открытой для прессы части мероприятия не обсуждались.

На встрече с главой региональной прокуратуры также присутствовали первый заместитель губернатора Сергей Трухачев, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов и председатель облдумы Юрий Матузов. От лица губернатора Александра Гусева и правительства области Сергей Трухачев поздравил Валерия Войнова с назначением. Он также выразил уверенность, что прокурорский корпус получит дополнительный импульс к решению поставленных задач.

«Коллеги знают, что у нас с прокуратурой области выстроены конструктивные взаимоотношения. У нас много форматов и площадок, где мы работаем совместно и решаем поставленные задачи. Убежден, что на этом направлении у нас и дальше будет получаться выстраивать деятельное взаимодействие»,— сказал господин Трухачев.

О том, что возглавлявший Воронежскую облпрокуратуру с конца 2020 года Николай Саврун уйдет на пенсию, а его место займет господин Войнов, «Ъ-Черноземье» сообщил 5 ноября. Совет Федерации одобрил кандидатуру господина Войнова на пост 11 ноября. Сам прокурор в ходе выступления перед сенаторами отметил, что с большим энтузиазмом принял соответствующее кадровое предложение генпрокурора Александра Гуцана. Господин Войнов назначен прокурором Воронежской области в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 25 ноября. Срок полномочий нового главы регионального ведомства составляет пять лет.

Денис Данилов