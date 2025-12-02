Главные новости за 2 декабря. Ростов-на-Дону и область

С 2025 по 2030 годы в Ростовской области на выполнение программы по модернизации коммунальной инфраструктуры направят 10 млрд руб., из которых 3 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Новым министром экологии и природных ресурсов Ростовской области стала Алла Кушнарева.

Директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Константин Лашенко объяснил отказ от ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов в городе желанием повысить эффективность работы транспортной сети. При этом наиболее востребованные у пассажиров маршруты троллейбусов №№ 2, 17 и 22 будут сохранены.

Из-за гололедицы и тумана в Ростовской области объявили желтый уровень опасности.

Административная инспекция Ростовской области определила худшие управляющие компании региона, составив на них 510 протоколов и наложив штрафы на 3 млн рублей за нарушения правил благоустройства. В антирейтинг по количеству нарушений вошли ООО «Эрид», ООО «УК Энергия», ООО «Коммунальщик Дона» и ООО «УК Комфорт Дона».

Жителям Ростова-на-Дону напомнили о запрете на использование и продажу пиротехники. Ограничение действует на всей территории региона.