В Ростовской области четыре УК попали в антирейтинг по нарушениям благоустройства
Административная инспекция Ростовской области определила худшие управляющие компании региона, составив на них 510 протоколов и наложив штрафы на 3 млн рублей за нарушения правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, некоторые УК регулярно нарушают правила благоустройства. Это проявляется в несвоевременной уборке мусора, отсутствии надлежащего ухода за территориями и фасадами зданий.
В антирейтинг по количеству нарушений вошли ООО «Эрид», ООО «УК Энергия», ООО «Коммунальщик Дона» и ООО «УК Комфорт Дона».
«Неоднократное привлечение к административной ответственности повлекло наложение штрафных санкций, что подтверждает системный характер бездеятельности этих компаний», — пояснили в административной инспекции.