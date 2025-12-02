Министром экологии Ростовской области стала Алла Кушнарева

Новым министром экологии и природных ресурсов Ростовской области стала Алла Кушнарева. Соответствующий указ губернатор Юрий Слюсарь подписал сегодня, 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В ее обязанности войдет контроль реализации региональной экологической политики и рациональное использование природных ресурсов. Кроме того, новый министр будет заниматься охраной водных объектов и атмосферного воздуха, а также взаимодействовать с федеральными структурами в рамках нацпроекта «Экология».

Алла Кушнарева родилась в Батайске, окончила Ростовский государственный университет по специальности «почвовед». Опыт работы в природоохранных органах области превышает 20 лет.

Мария Хоперская