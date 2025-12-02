В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности
Из-за гололедицы и тумана в Ростовской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в гидрометцентре.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
С вечера 2 декабря до 4 декабря на дорогах будет скользко, а густой туман опустится на регион вечером 3 декабря и рассеется лишь к утру следующего дня.
Водителям в такую погоду следует избегать резких маневров, следить за дистанцией и скоростью. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и со световозвращающими элементами.