В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности

Из-за гололедицы и тумана в Ростовской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в гидрометцентре.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

С вечера 2 декабря до 4 декабря на дорогах будет скользко, а густой туман опустится на регион вечером 3 декабря и рассеется лишь к утру следующего дня.

Водителям в такую погоду следует избегать резких маневров, следить за дистанцией и скоростью. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и со световозвращающими элементами.

Мария Хоперская

