Ростовчанам напомнили о запрете на использование пиротехники

Жителям Ростова-на-Дону напомнили о запрете на использование и продажу пиротехники. Ограничение действует на всей территории региона, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Запрет не распространяется на изделия первого класса опасности. Речь идет о хлопушках, бенгальских огнях и фонтанах холодного огня.

За нарушение действующих правил предусмотрены штрафы. Для физических лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 до 400 тыс. руб.

Мария Хоперская