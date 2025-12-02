Отгрузка нефти на ВПУ-2 КТК в Новороссийске остановлена

Отгрузка сырья на выносном причальном устройстве ВПУ-2 Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске остановлена на неопределенный срок. Об этом сообщило ПАО «Транснефть».

Фото: www.cpc.ru

По данным компании, в ночь на 29 ноября в акватории порта Новороссийск безэкипажный катер нанес критические повреждения одному из трех выносных причалов нефтеналивного терминала КТК.

Системы безопасности и оперативные действия сотрудников предотвратили разлив нефти, однако объект выведен из эксплуатации. Сейчас терминал продолжает работу только через ВПУ-1. Третье устройство — ВПУ-3 — находится на плановом ремонте, который продлится до двух месяцев.

МИД Казахстана выразил протест, охарактеризовав инцидент как «третью атаку на гражданский объект», работа которого защищена международным правом. Власти подчеркнули, что происходящее создает риски для стабильности транзита и энергетической безопасности региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющим случаем» атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

КТК является международной нефтетранспортной системой, соединяющей месторождения Западного Казахстана с терминалом в Новороссийске. По этой магистрали проходило 84% экспортной нефти Казахстана. В Казахстане атака вызвала серьезную реакцию: Министерство энергетики перенаправило экспортные поставки по альтернативным маршрутам, чтобы удержать объемы добычи.

Анна Гречко