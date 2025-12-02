ВТБ сообщил о нескольких претендентах на покупку «Росгосстраха»

ВТБ (MOEX: VTBR) сейчас рассматривает несколько заявок на покупку «Росгосстраха», однако в этом году сделка заключена уже не будет. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, до конца года это не получится… Актив зарабатывает, стоимость его, мы считаем, даже растет. Он не вычитается из капитала банка, потому что является профильным»,— сказал глава ВТБ журналистам на форуме «Россия зовет!» (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября господин Костин заявил, что на покупку входящего в ВТБ «Росгосстраха» появилось несколько претендентов, в том числе «Балтийский лизинг». З

Заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил в октябре, что сделка по продаже «Росгосстраха» проходит непросто, поскольку у потенциальных покупателей есть проблемы с поиском финансирования. Тогда господин Пьянов сказал, что ВТБ готов продать страховую компанию только с прибылью — выше существующей балансовой стоимости.