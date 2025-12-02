Силуанов посчитал «незаметным» для россиян рост НДС с 20% до 22%

Повышение ставки НДС с 20% до 22% будет «незаметным» для россиян из-за жесткой денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, правительство повысило НДС, чтобы не увеличивать долг и не усиливать давление на инфляцию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Силуанов отметил, что НДС — наиболее безболезненный налог. «Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики, уверен, что мы не заметим это изменение налога»,— сказал министр финансов РФ (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в прошлый раз при повышении НДС в 2018-2019 году часть увеличения налога сказалась на ценах уже в декабре. «Сейчас мы видим, пока, слава богу, этого не происходит»,— отметил он.

Ставку НДС повысят с 1 января 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в конце ноября. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс: льготная ставка сохраняется для продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, периодики, книг и племенных животных, но молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключаются из этого перечня и будут облагаться по ставке 22%.