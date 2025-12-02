Решетников назвал крепкий курс рубля «гигантским вызовом» для экономики России
Крепкий курс рубля — один из вызовов для российской экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Крепкий курс рубля — это гигантский вызов... У нас есть большой вопрос по импорту, учитывая то, что мы во многих отраслях объявили стратегии импортозамещения, и в этой связи существуют определенные барьеры»,— сказал Максим Решетников на форуме «Россия зовет!» (цитата по Reuters). Такую стратегию явно придется держать какое-то время, что будет ограничивать импорт, добавил он.
По словам министра, курс рубля будет существенно крепче, чем казалось год или два назад. «Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу»,— сказал Максим Решетников на форуме «Россия зовет!» (цитата по «РИА Новости»).
Банк России на 2 декабря понизил курс доллара США до 77,7 руб. — показатель опустился ниже отметки в 78 руб. впервые с 17 июля. Курс евро снизился до 90,34 руб., юаня — до 10,96 руб. Глава Сбербанка Герман Греф заявил в конце ноября, что курс доллара США должен находиться в диапазоне 98-105 руб., поскольку он благоприятен для внешней торговли. По словам президента РСПП Александра Шохина, чересчур крепкий рубль снижает доходы российских экспортеров.