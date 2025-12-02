Решетников: средний курс рубля пересмотрят в сторону укрепления

Минэкономразвития в следующем году может пересмотреть средний курс рубля в сторону укрепления. Об этом сообщил министр Максим Решетников на форуме «Россия зовет!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам в общем казалось еще, может быть, года два назад», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

Он отметил , что курс рубля «уже достаточно сильно укрепили» в последнем прогнозе Минэкономразвития. Но не исключено возвращение к обсуждению темы в апреле. Это может означать, что «какие-то экспортные продукты вынуждены будут уйти», добавил министр.