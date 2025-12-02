Набиуллина: дешевое финансирование может привести к конкуренции за рабочую силу

Дешевое финансирование для всех предприятий одновременно может привести к конкуренции за ресурсы и рабочую силу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, дешевые финансы дают рост производительности только при наличии свободных физических ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если же физические ресурсы задействованы практически полностью, то за счет этого ресурса будет переманивание или перераспределение физических ресурсов»,— сказала глава ЦБ на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам госпожи Набиуллиной, дешевое финансирование может повлиять на рост производственных мощностей и производительности труда, если деньги будут направлены на эффективные инвестиции. Глава ЦБ подчеркнула, что такие вклады будут работать на предприятие, если есть свободная рабочая сила и физические ресурсы.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит в Москве 2–3 декабря. Главная тема форума в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».