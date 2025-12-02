Костин сообщил о двух потенциальных покупателях долей ВТБ в Пулково

Два потенциальных покупателя интересуются приобретением доли ВТБ (MOEX: VTBR) в петербургском аэропорту Пулково. Об этом журналистам сообщил президент-председатель правления корпорации Андрей Костин. Он рассказал, что в сделке заинтересованы те, кто «владеют уже достаточным количеством аэропортов». Сейчас идет процесс due diligence.

«И даже третий был (потенциальный покупатель.— “Ъ”), но предложения об объединении нас не интересуют. Мы будем продавать, мы объединяться, входить миноритарием в какую-то группу не будем»,— сказал господин Костин на 16-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»).

Аэропортом Пулково управляет компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Она принадлежит ООО «Холдинг ВВСС». ВТБ принадлежат 25,01% акций холдинга: 16,79% принадлежит ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», а еще 8,22% — ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». В сентябре стало известно, что группа ВТБ ищет покупателя своей доли.