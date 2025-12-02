С бывшего общежития ДОСААФ в Екатеринбурге сняли охранный статус

Бывшее общежитие Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на улице Воеводина, 6 в Екатеринбурге утратило охранный статус. Приказ о вычеркивании здания из списка выявленных объектов культурного наследия (ОКН) подписал начальник управления госохраны ОКН Свердловской области Евгений Рябинин.

Конструктивистское здание бывшего общежития в центре Екатеринбурга в 2022 году выкупила компания «TEN девелопмент» за 154,5 млн руб. — на его месте планировали построить новый объект. Снос здания разрешили по итогам государственной историко-культурной экспертизы в марте 2024 года, однако в августе того же года его внесли в перечень выявленных ОКН Свердловской области.

В апреле 2025 года историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что включение здания общежития комплекса Дома обороны в единый госреестр ОКН народов РФ является необоснованным. Экспертиза рекомендовала убрать здание ДОСААФ в Екатеринбурге из перечня ОКН. При этом в «TEN девелопмент» в июле сообщили, что решили не сносить общежитие, а восстановить и ввести в эксплуатацию.

Ирина Пичурина