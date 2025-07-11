Застройщик заявил об отказе от сноса здания ДОСААФ в центре Екатеринбурга

Компания «TEN девелопмент», владеющая зданием бывшего общежития Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на улице Воеводина, 6 в центре Екатеринбурга, не планирует его сносить. Об этом сообщил депутат городской думы Константин Киселев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее здание общежития ДОСААФ в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывшее здание общежития ДОСААФ в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Киселева, он встретился с представителями компании после появления информации о возможной угрозе сноса здания. Застройщик заверил, что здание планируется восстановить и ввести в эксплуатацию. Хотя здание не включено в реестр объектов культурного наследия (ОКН), компания не имеет намерения его сносить, несмотря на высокую стоимость работ по восстановлению.

«Нужно восстанавливать и вводить в оборот. Здесь, конечно, проблемы, ибо цена вопроса сотни и сотни млн руб. Нужно считать, нужно думать»,— передал слова застройщика Константин Киселев.

В 2022 году, компания «TEN девелопмент» выкупила конструктивистское здание в центре Екатеринбурга на ул. Воеводина, 6 за 154,5 млн руб. Представители застройщика отмечали, что рассматривают новое строительство на месте выкупленного объекта. В марте 2024 года по итогам государственной историко-культурной экспертизы здание бывшего общежития комплекса Дома обороны было разрешено снести, в августе того же года его внесли в перечень выявленных ОКН Свердловской области.

В апреле 2025 года историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что включение здания общежития комплекса Дома обороны в единый госреестр ОКН народов РФ является необоснованным. После чего экспертиза рекомендовала убрать здание ДОСААФ в Екатеринбурге из перечня ОКН.

По словам Константина Киселева, теперь необходимо сосредоточиться на обсуждении дальнейшего развития территории и функционального назначения здания.

Полина Щуцкая