Экспертиза рекомендовала убрать здание ДОСААФ в Екатеринбурге из перечня ОКН

Бывшее задние общежития Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на Воеводина, 6 в Екатеринбурге не имеет признаков объекта культурного наследия (ОКН), который следует включить в единый государственный реестр ОКН народов РФ. Информация об этом содержится в акте историко-культурной экспертизы на сайте управления государственной охраны ОКН Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее здание общежития ДОСААФ в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывшее здание общежития ДОСААФ в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Включение в единый государственный реестр ОКН выявленного объекта культурного наследия является необоснованным. Выявленный ОКН рекомендуется к исключению из перечня выявленных ОКН, расположенных на территории Свердловской области»,— сказано в выводе экспертизы.

Согласно документу, здание бывшего общежития ДОСААФ относится к «типовому строению второстепенного значения по отношению к основному зданию, включенному в реестр». «Уникальность и яркая выразительность объекта среди других типовых зданий той эпохи не прослеживается. Внешний облик здания утилитарен, выполнен с использованием форм, присущих конструктивизму, при этом выраженных распространенными архитектурными средствами, которые часто применялись на других объектах с функцией проживания, в том числе в жилых пяти-шестиэтажных домах»,— написано в акте.

Ранее, в 2022 году, компания «TEN девелопмент» выкупила конструктивистское здание в центре Екатеринбурга на ул. Воеводина, 6 / ул. Малышева, д. 31-д. за 154,5 млн руб. Представители застройщика отмечали, что рассматривают новое строительство на месте выкупленного объекта. В марте 2024 года по итогам государственной историко-культурной экспертизы здание бывшего общежития комплекса Дома обороны было разрешено снести, в августе того же года его внесли в перечень выявленных ОКН Свердловской области.

В апреле 2025 года историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что включение здания общежития комплекса Дома обороны в единый госреестр ОКН народов РФ является необоснованным. В документе отметили, что квартал утратил историческую планировку и территориальную целостность. Состояние объекта признали ненадлежащим.

Василий Алексеев