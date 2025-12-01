Главные новости за 1 декабря. Кавказ

Во время атаки БПЛА на Каспийск 1 декабря, по предварительным данным, нанесен незначительный ущерб окнам одного многоквартирного дома и нескольким автомобилям. Восстановительные работы на объекте проведут в сжатые сроки. Об этом сообщат пресс-служба правительства Дагестана.

В Карачаево-Черкессии направили в суд дело сотрудника газораспределительной организации, который не проверил состояние газового шланга, что привело к взрыву в жилом доме Черкесска и гибели пяти человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отчитался в Telegram-канале о прогрессе муниципалитетов по разработке стратегий социально-экономического развития до 2036 года.

Дорожные службы Кабардино-Балкарии подготовили 56 единиц спецтехники для зимнего содержания федеральных трасс. Машины будут освобождать дороги от снежных заносов и лавин, очищать проезжую часть и бороться с наледями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Власти Ставропольского края запустили этап проектирования реконструкции Нового озера в Кисловодске — крупнейшего водоема курорта площадью 60 га. Зампред правительства края Илья Дроздов и министр природных ресурсов Олег Безменов провели совещание с мэром Евгением Моисеевым, где обсудили капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

В преддверии новогодних праздников в Ставрополе стартовал традиционный конкурс на лучшее оформление витрин предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.