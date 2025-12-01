Девять округов Ставрополья сформировали стратегии развития до 2036 года

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отчитался в Telegram-канале о прогрессе муниципалитетов по разработке стратегий социально-экономического развития до 2036 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Губернатор Владимир Владимиров дал поручение на ежегодном послании, где потребовал синхронизировать документы с региональной стратегией и Указом Президента РФ. Антон Доронин провел «Час контроля» с коллегами, чтобы проанализировать работу 26 муниципальных образований края.

Три муниципалитета уже утвердили стратегии. Грачевский округ, Железноводск и Лермонтов завершили процесс первыми. Шесть других получили положительные заключения Минэкономразвития: Александровский, Благодарненский, Георгиевский, Левокумский, Курский и Нефтекумский округа. Таким образом, девять территорий полностью выполнили задачу.

Три муниципалитета отправили проекты на повторное согласование. Еще три дорабатывают документы. Семь округов подали проекты недавно и ждут отзывов. Антон Доронин установил дедлайн — 15 декабря все должны направить отчеты в министерство. Коллеги закрепили сроки протоколом встречи.

Региональная стратегия Ставрополья до 2036 года, утвержденная 26 ноября, задает ориентиры для муниципалитетов. Документ содержит 53 целевых показателя: ВРП на душу вырастет до 1,8 млн руб., инвестиции в основной капитал увеличатся в пять раз, экспорт достигнет 202,3 млрд долларов. Доходы населения подорожают на 86% к уровню 2020 года, износ коммунальной инфраструктуры снизится до 67,3%.

Станислав Маслаков