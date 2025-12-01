Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее новогоднее убранство витрин

В преддверии новогодних праздников в Ставрополе стартовал традиционный конкурс на лучшее оформление витрин предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Преображение города в праздничные дни – это заслуга не только коммунальных служб, но и самих предпринимателей. Новогодние витрины создают атмосферу праздника и привлекают посетителей»,— цитирует ведомство слова главы города Ивана Ульянченко.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря.

Наталья Белоштейн

