В Каспийске в поврежденном при атаке БПЛА доме проведут ремонт

Во время атаки БПЛА на Каспийск 1 декабря, по предварительным данным, нанесен незначительный ущерб окнам одного многоквартирного дома и нескольким автомобилям. Восстановительные работы на объекте проведут в сжатые сроки. Об этом сообщат пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Ситуацию на месте происшествия оценили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители оперативных служб и глава Каспийска Борис Гонцов.

На время проведения оперативных мероприятий жители дома были эвакуированы, совсем скоро они вернутся в свои квартиры.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» воздушная атака на Каспийск была предотвращена утром 1 декабря. В ее результате телесные повреждения получила 12-летняя школьница, но она была быстро выписана из больницы на амбулаторное лечение.

Наталья Белоштейн