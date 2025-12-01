Для содержания дорог в КБР зимой подготовили 56 единиц спецтехники

Дорожные службы Кабардино-Балкарии подготовили 56 единиц спецтехники для зимнего содержания федеральных трасс. Машины будут освобождать дороги от снежных заносов и лавин, очищать проезжую часть и бороться с наледями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Приоритетное внимание, как следует из сообщения, уделят безопасному проезду к горнолыжному курорту Эльбрус по трассе А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус», а также к популярным туристическим местам по маршруту А-154 «Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу».

Для борьбы с непогодой заготовили свыше 25 тыс. т песко-соляной смеси, которая прошла лабораторные испытания. Восемь складов с реагентами равномерно распределили по территории республики для быстрого реагирования. Для работников и техники оборудовали шесть отапливаемых помещений и четыре стоянки.

Кроме того, на дорогах установили метеостанции для контроля температуры асфальта, скорости и направления ветра.

Константин Соловьев