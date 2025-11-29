Главные новости за 29 ноября. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя генерального директора ООО «Стройтехнохолдинг» по подозрению в мошенничестве на сумму 289 млн руб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

В Ставрополе завершили масштабную реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь». Работы коснулись первого этажа одного из корпусов.

29 ноября 2025 года на перегоне Ессентуки-Подкумок погиб человек под колесами поезда. По предварительным данным, пешеход переходил железнодорожные пути в наушниках и не отреагировал на сигналы состава и светофора.

Ставропольское УФАС признало обоснованной жалобу предпринимателя на действия ФКП «Ставропольская биофабрика» при проведении электронного аукциона на поставку и монтаж объекта «Склад сырья и материалов».

Дагестанский миллиардер Ибрагим Сулейманов обвиняется в убийствах профсоюзного деятеля Внуковских авиалиний Геннадия Борисова и экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, а также в покушении на адвоката Илью Перегудова.