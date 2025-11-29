Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах и покушении

Дагестанский миллиардер Ибрагим Сулейманов обвиняется в убийствах профсоюзного деятеля Внуковских авиалиний Геннадия Борисова и экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, а также в покушении на адвоката Илью Перегудова. Об этом сообщили в РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту убийства Геннадия Борисова было возбуждено в 1999 году. Впоследствии его соединили с делом об убийстве Таля в 2004 году и покушении на Илью Перегудова в 2021 году.

Вину Ибрагима Сулейманова в совершении этих преступлений подтвердили свидетели и потерпевшие. Помимо этого, его участие было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Защитники бизнесмена утверждают, что доказательства его виновности отсутствуют.

Предпринимателя задержали 2 октября 2025 года по подозрению в убийстве Георгия Таля. На следующие сутки Басманный районный суд Москвы заключил Сулейманова под стражу на два месяца.

В 2007 году бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество на сумму 4,5 миллиона долларов США и освободился условно-досрочно в 2015 году.

Тат Гаспарян