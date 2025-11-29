Топ-менеджер «Стройтехнохолдинга» обвиняется в мошенничестве на 289 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя генерального директора ООО «Стройтехнохолдинг» по подозрению в мошенничестве на сумму 289 млн руб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Топ-менеджер подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы. Мера пресечения избрана сроком на месяц — до 25 декабря 2025 года.

По версии следствия, с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый представил в ГКУ РД «Новострой» подложные акты приёмки выполненных работ, зная о невыполнении работ в полном объёме. На основании этих документов были подписаны справки о стоимости, что позволило перечислить на счёт подконтрольной организации 289 млн руб.

Судебная строительно-техническая экспертиза установила, что стоимость работ по одному из объектов была завышена на 31 млн руб. и таким образом похищена.

Тат Гаспарян