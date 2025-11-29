В Ставрополе модернизировали физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»

В Ставрополе завершили масштабную реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь». Работы коснулись первого этажа одного из корпусов. За ходом работ персонально наблюдал мэр города Иван Ульянченко, который сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Фото: Иван Ульянченко / t.me

«Важно, чтобы спортивная инфраструктура города соответствовала самым современным требованиям. Обновленный комплекс Русь - это еще один шаг к созданию благоприятной среды для развития физической культуры и спорта в Ставрополе. Теперь занятия для более 600 детей и взрослых станут еще приятнее и эффективнее. Кроме того, обновление комплекса позволит расширить возможности для проведения городских и региональных соревнований, а также привлечь новых любителей спорта»,— прокомментировал Иван Ульянченко.

В рамках ремонта полностью модернизировали кабинет ГТО, раздевалки, тренерские помещения, санузлы и душевые, а также административные кабинеты. При реконструкции применили современные материалы, которые отвечают высоким стандартам качества и безопасности.

Тат Гаспарян