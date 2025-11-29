Пешеход в наушниках погиб под колесами поезда в Ставропольском крае

29 ноября 2025 года на перегоне Ессентуки-Подкумок погиб человек под колёсами поезда. Об этом сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По предварительным данным, пешеход переходил железнодорожные пути в наушниках и не отреагировал на сигналы состава и светофора.

«Я прошу вас: переходите железнодорожные пути только в установленных местах; снимайте наушники при приближении к путям; следите за сигналами светофоров и звуковыми оповещениями»,— обратился к жителям Крутников.

Тат Гаспарян