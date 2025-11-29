Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
УФАС признало обоснованной жалобу на действия Ставропольской биофабрики

Ставропольское УФАС признало обоснованной жалобу предпринимателя на действия ФКП «Ставропольская биофабрика» при проведении электронного аукциона на поставку и монтаж объекта «Склад сырья и материалов». Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятие установило в документации правила сравнения ценовых предложений и определения победителя без учёта НДС. Такой подход создавал преимущества для участников, применяющих общую систему налогообложения, перед теми, кто использует упрощённую систему.

Комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что действия заказчика нарушают принцип равноправия участников закупок и содержат нарушение закона о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

По итогам рассмотрения жалобы биофабрике выдали предписание об устранении допущенных нарушений.

Тат Гаспарян

