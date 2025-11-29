Главные новости к утру 29 ноября
В результате массированного налета БПЛА на Таганрог разрушена крыша общежития местного техникума. Повреждено многоквартирное здание и сгорел частный дом.
В Краснодарском крае в результате налета БПЛА начался пожар на территории Афипского НПЗ.
Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, за девять месяцев сократилась на 70%.
В Японии и Франции отменены десятки рейсов из-за отзыва самолетов Airbus A320.
Президенты Руанды и ДР Конго 4 декабря отправятся в Вашингтон, чтобы подписать мирное соглашение, узнало Reuters.
США приостановили выдачу виз всем гражданам Афганистана.
Президент США Дональд Трамп аннулировал 92% указов, которые подписал его предшественник Джо Байден.