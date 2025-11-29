В Таганроге в результате налета БПЛА разрушена крыша общежития

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях налета беспилотников на регион. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Как написал господин Слюсарь в Telegram, в Таганроге разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Его жителей эвакуируют в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Кроме того, в городе повреждено здание многоквартирного дома и сгорел частный дом.

Один из сбитых в Таганроге БПЛА упал в центре города на улице Петровская. На месте работают саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют.

В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник упал на частный дом. У здания повреждена крыша. На месте также работают специалисты-взрывотехники.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в городе в результате налета БПЛА произошло как минимум восемь возгораний. Обломки беспилотников обнаружены по трем адресам.