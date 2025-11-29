Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев сократилась на 70%

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, по МСФО по итогам первых девяти месяцев сократилась на 70,1% год к году и составила 277 млрд руб. Выручка компании снизилась на 17,8%, до 6,28 трлн руб.

Как указано в сообщении «Роснефти», показатель EBITDA упал на 29%, до 1,64 трлн руб. Скорректированный свободный денежный поток составил 591 млрд руб. (-45%). Капитальные затраты компании за девять месяцев достигли 1,11 трлн руб. (+6%).

Добыча жидких углеводородов в период с января по сентябрь составила 134,7 млн т (3,6 млн баррелей в сутки), что на 2,6% меньше год к году. Объем переработки нефти составил 57,7 млн т (-7,8%). Компания уточнила, что причиной сокращения стали ремонтно-восстановительные работы на НПЗ и оптимизация их нагрузки.

Добыча газа сократилась до 58,2 млрд куб. м (-13,1%). Более трети этого показателя обеспечили проекты компании в ЯНАО, введенные в 2022 году.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что давление на показатели компании оказало:

увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности;

опережающая инфляцию индексация тарифов естественных монополий;

высокий уровень ключевой ставки Банка России;

наблюдаемое с начала 2025 года укрепление рубля.

Господин Сечин также уточнил, что 17 ноября Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию. Всего на выплату предлагается направить 122,5 млрд руб.