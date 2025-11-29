Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана

Соединенные Штаты приостановили выдачу виз для всех обладателей афганских паспортов, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Решение принято через два дня после стрельбы в Вашингтоне.

«Госдеп приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа»,— написал Марко Рубио в соцсети X. В сообщении пресс-службы Госдепа указано, что решение вступает в силу «немедленно».

Днем 26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погибла сотрудница Нацгвардии. Еще один военнослужащий ранен и остается в критическом состоянии. По данным ФБР, нападавший иммигрировал в США из Афганистана в 2021 году.

