В Японии и Франции отменены десятки рейсов из-за отзыва самолетов Airbus A320

Французская авиакомпания Air France отменила 35 рейсов, которые должны были вылететь 28 ноября. Японский авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) также отменил 65 внутренних рейсов.

Как передает BFMTV, отмена рейсов во Франции связана с заявлением Airbus об отзыве самолетов A320 для замены программного обеспечения. Министр транспорта Филипп Табаро предупредил, что пассажирам «следует ожидать сбоев в расписаниях полетов».

Отмена рейсов японской ANA затронула около 9,5 тыс. пассажиров. Перевозчик эксплуатирует 34 самолета A320. В авиакомпании сообщали, что на проверку каждого судна необходимо около четырех часов.

О начале обновления программного обеспечения самолетов ранее сообщала американская авиакомпания American Airlines. Компания уточняла, что проверка затронет большинство самолетов из 340, которые находятся в ее парке. О возможных сбоях в расписании также предупреждала колумбийская авиакомпания Avianca.

28 ноября компания Airbus сообщила, что выявила «значительное количество» самолетов A320, в которых могут возникнуть проблемы в системах управления полетом. Всего срочную замену программного обеспечения должны пройти около 6 тыс. самолетов.