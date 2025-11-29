Трамп аннулировал 92% указов Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президент Джо Байден подписал с помощью автопера 92% всех документов и указов. Все они прекращают свое действие и больше не имеют силы.

«Джо Байден не принимал участия в процессе самопроверки, и, если он заявит, что принимал, ему будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил действующий президент, люди, которые управляли механизмом автоподписи, «делали это незаконно». По его словам, они «отобрали президентство» у Джо Байдена.

В сентябре с президентской аллеи славы в Белом доме фотографию господина Байдена заменили на изображение автопера. Ранее Дональд Трамп поручил начать масштабное расследование в отношении предыдущей администрации президента из-за использования автоматического механизма подписания документов.