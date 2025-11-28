Главные новости Черноземья за 28 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежская клининговая фирма ООО «Крисклин» Дениса Кудинова хочет обанкротить КБХА. Сумма требований компании не раскрывается, однако в марте воронежский арбитраж взыскал с КБХА в пользу «Крисклин» 45,5 млн руб. задолженности по договорам на санитарное содержание, уборку зданий и благоустройство прилегающей территории, заключенным в 2023-2024 годах. Сейчас в отношении КБХА возбуждено 1 тыс. исполнительных производств на 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание КБХА в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание КБХА в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Драгунское Белгородского округа Белгородской области от атаки украинского дрона по частному дому погибла местная жительница. Также пострадал пятилетний ребенок. Его с ожогами лица и тела на скорой доставляют в детскую клиническую облбольницу. В селе из-за атак дронов загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов.

Власти Липецкой области не принимают решений об отключении мобильной связи при угрозах атак беспилотников. Такие меры применяются для противодействия наведению вражеской техники на цели. Причину временных неудобств для жителей объяснил губернатор Игорь Артамонов в ходе прямой линии.

Никто не выкупил липецкие и курские юрлица украинской «Конти» за 4,8 млрд руб. Аукцион был признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки. Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области.

В Орловской области, тем временем, подсчитали, что с начала года было собрано 52 млрд руб. налогов. По данным регионального управления ФНС, поступления в федеральный бюджет превысили 14,4 млрд руб., что на 5,7% больше, чем в прошлом году. В территориальный бюджет направлено 37,5 млрд руб., что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скончался бывший мэр Тамбова Алексей Ильин, руководивший облцентром в 1998–2005 годах. Ему было 63 года. Прощание с Алексеем Ильиным пройдет 30 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Егор Якимов