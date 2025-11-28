Сегодня рано утром скончался бывший мэр Тамбова Алексей Ильин, руководивший облцентром в 1998–2005 годах. Ему было 63 года. Об этом сообщил действующий глава города Максим Косенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ильин с 2014 года был директором тамбовского филиала РАНХиГС

Фото: тамбовский филиал РАНХиГС Алексей Ильин с 2014 года был директором тамбовского филиала РАНХиГС

Фото: тамбовский филиал РАНХиГС

Прощание с Алексеем Ильиным пройдет 30 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Господин Ильин родился и вырос в Тамбове. Он отучился в Тамбовском госуниверситете, затем преподавал там и стал профессором. Прошел путь от депутата горсовета до первого вице-мэра в команде Валерия Коваля. После руководства облцентром был депутатом местной гордумы, возглавлял ее до 2010 года. Затем четыре года был директором тамбовского филиала Орловской региональной академии госслужбы. В 2014 году вуз стал филиалом РАНХиГС, а Алексей Ильин — его директором.

Сразу после господина Ильина мэрию Тамбова возглавил Максим Косенков, он впервые руководил администрацией облцентра в 2005–2008 годах. Господин Косенков вернулся на пост главы города в 2020 году, а в сентябре 2025-го депутаты гордумы продлили его полномочия.

Алина Морозова